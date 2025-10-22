SignauxSections
Ho Tuan Thang

AGT

Ho Tuan Thang
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 603%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
62 (98.41%)
Perte trades:
1 (1.59%)
Meilleure transaction:
38.20 USD
Pire transaction:
-89.32 USD
Bénéfice brut:
692.30 USD (13 815 pips)
Perte brute:
-89.32 USD (4 466 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (692.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
692.30 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.88
Activité de trading:
1.75%
Charge de dépôt maximale:
2.29%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
6.75
Longs trades:
41 (65.08%)
Courts trades:
22 (34.92%)
Facteur de profit:
7.75
Rendement attendu:
9.57 USD
Bénéfice moyen:
11.17 USD
Perte moyenne:
-89.32 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-89.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.32 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.01%
Prévision annuelle:
97.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
89.32 USD (11.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.27% (89.32 USD)
Par fonds propres:
10.07% (79.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 63
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.20 USD
Pire transaction: -89 USD
Gains consécutifs maximales: 62
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +692.30 USD
Perte consécutive maximale: -89.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.36 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
Pepperstone-Demo01
9.38 × 79
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
9.41 × 17
22 plus...
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.