Bright Line Group Pty Ltd

DISCMAN EA

Bright Line Group Pty Ltd
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
39 (76.47%)
Perte trades:
12 (23.53%)
Meilleure transaction:
10.94 AUD
Pire transaction:
-15.33 AUD
Bénéfice brut:
100.22 AUD (6 772 pips)
Perte brute:
-75.97 AUD (4 908 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (41.99 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.99 AUD (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
0.87%
Charge de dépôt maximale:
1.81%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
11 (21.57%)
Courts trades:
40 (78.43%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.48 AUD
Bénéfice moyen:
2.57 AUD
Perte moyenne:
-6.33 AUD
Pertes consécutives maximales:
4 (-21.82 AUD)
Perte consécutive maximale:
-21.82 AUD (4)
Croissance mensuelle:
1.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.10 AUD
Maximal:
27.81 AUD (1.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.37% (27.81 AUD)
Par fonds propres:
1.06% (21.20 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.94 AUD
Pire transaction: -15 AUD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +41.99 AUD
Perte consécutive maximale: -21.82 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 plus...
DISCMAN EA

A Disciplined Man’s Expert Advisor

*** DRY RUN TESTING ***
Aucun avis
2025.10.29 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 00:40
Share of trading days is too low
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 00:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 23:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 23:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 23:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 23:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 23:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.