|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCAD.s
|37
|EURGBP.s
|35
|AUDUSD.s
|33
|AUDNZD.s
|31
|AUDCAD.s
|29
|GBPUSD.s
|9
|EURUSD.s
|8
|NZDCHF.s
|6
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCAD.s
|434
|EURGBP.s
|389
|AUDUSD.s
|357
|AUDNZD.s
|-466
|AUDCAD.s
|421
|GBPUSD.s
|217
|EURUSD.s
|165
|NZDCHF.s
|146
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCAD.s
|2.6K
|EURGBP.s
|983
|AUDUSD.s
|1K
|AUDNZD.s
|-2.4K
|AUDCAD.s
|2.9K
|GBPUSD.s
|904
|EURUSD.s
|676
|NZDCHF.s
|468
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Main Features
-
⚙️ Fully automated trading system (no manual intervention)
-
📊 Average monthly growth: ~10–15 %
-
🧠 AI-based signal filtering to avoid choppy markets
-
💵 Risk-per-trade: dynamically adjusted to account size
-
🔁 Average trades per week: 8–12
-
🧩 Pairs traded: AUDNZD, EURGBP, USDCAD, GBPUSD, EURUSD
-
🕐 Trading style: swing–to–intraday
-
🛡️ Stop-loss and take-profit always applied
-
🧮 No martingale, grid, or arbitrage
