Laurens Kroon

ForexFlow AI

Laurens Kroon
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
PUPrime-Live 7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
188
Bénéfice trades:
146 (77.65%)
Perte trades:
42 (22.34%)
Meilleure transaction:
204.76 USD
Pire transaction:
-261.22 USD
Bénéfice brut:
3 406.55 USD (15 773 pips)
Perte brute:
-1 743.93 USD (8 619 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (270.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
315.31 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.81%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
89 (47.34%)
Courts trades:
99 (52.66%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
8.84 USD
Bénéfice moyen:
23.33 USD
Perte moyenne:
-41.52 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-752.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-752.17 USD (5)
Croissance mensuelle:
13.46%
Prévision annuelle:
163.37%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.19 USD
Maximal:
752.17 USD (27.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.38% (752.17 USD)
Par fonds propres:
2.49% (124.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD.s 37
EURGBP.s 35
AUDUSD.s 33
AUDNZD.s 31
AUDCAD.s 29
GBPUSD.s 9
EURUSD.s 8
NZDCHF.s 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD.s 434
EURGBP.s 389
AUDUSD.s 357
AUDNZD.s -466
AUDCAD.s 421
GBPUSD.s 217
EURUSD.s 165
NZDCHF.s 146
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD.s 2.6K
EURGBP.s 983
AUDUSD.s 1K
AUDNZD.s -2.4K
AUDCAD.s 2.9K
GBPUSD.s 904
EURUSD.s 676
NZDCHF.s 468
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +204.76 USD
Pire transaction: -261 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +270.85 USD
Perte consécutive maximale: -752.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Main Features

  • ⚙️ Fully automated trading system (no manual intervention)

  • 📊 Average monthly growth: ~10–15 %

  • 🧠 AI-based signal filtering to avoid choppy markets

  • 💵 Risk-per-trade: dynamically adjusted to account size

  • 🔁 Average trades per week: 8–12

  • 🧩 Pairs traded: AUDNZD, EURGBP, USDCAD, GBPUSD, EURUSD

  • 🕐 Trading style: swing–to–intraday

  • 🛡️ Stop-loss and take-profit always applied

  • 🧮 No martingale, grid, or arbitrage


Aucun avis
