SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FredyFlamengo
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo

Fredy Putra Pratama
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 63%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
29 (64.44%)
Perte trades:
16 (35.56%)
Meilleure transaction:
2 114.27 USD
Pire transaction:
-354.78 USD
Bénéfice brut:
5 405.83 USD (47 596 pips)
Perte brute:
-2 277.25 USD (41 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (966.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 194.59 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.70
Longs trades:
22 (48.89%)
Courts trades:
23 (51.11%)
Facteur de profit:
2.37
Rendement attendu:
69.52 USD
Bénéfice moyen:
186.41 USD
Perte moyenne:
-142.33 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-745.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-745.07 USD (5)
Croissance mensuelle:
62.57%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 114.80 USD
Maximal:
1 160.30 USD (23.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.96% (1 158.64 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.2K
BTCUSD -30
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.8K
BTCUSD -3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 114.27 USD
Pire transaction: -355 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +966.78 USD
Perte consécutive maximale: -745.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
CapitalPointTrading-MT5-4
1.72 × 148
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
91 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.22 07:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire