Signaux / MetaTrader 5 / MMK5K
Luis Fernando Campos Machado

MMK5K

Luis Fernando Campos Machado
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 019
Bénéfice trades:
1 830 (45.53%)
Perte trades:
2 189 (54.47%)
Meilleure transaction:
56.79 UST
Pire transaction:
-55.23 UST
Bénéfice brut:
15 823.98 UST (961 635 pips)
Perte brute:
-16 205.09 UST (968 233 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (104.51 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
184.74 UST (11)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
77.82%
Charge de dépôt maximale:
2.99%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
1081
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
2 650 (65.94%)
Courts trades:
1 369 (34.06%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.09 UST
Bénéfice moyen:
8.65 UST
Perte moyenne:
-7.40 UST
Pertes consécutives maximales:
78 (-517.91 UST)
Perte consécutive maximale:
-517.91 UST (78)
Croissance mensuelle:
-3.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
626.80 UST
Maximal:
1 221.06 UST (26.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.85% (1 133.89 UST)
Par fonds propres:
1.55% (78.33 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 4019
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -381
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -6.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.79 UST
Pire transaction: -55 UST
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 78
Bénéfice consécutif maximal: +104.51 UST
Perte consécutive maximale: -517.91 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.22 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
