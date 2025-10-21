SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICM30003188
KAUSER AHMED

ICM30003188

KAUSER AHMED
0 avis
Fiabilité
158 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2022 1 703%
ICMarketsSC-Live02
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 124
Bénéfice trades:
1 488 (70.05%)
Perte trades:
636 (29.94%)
Meilleure transaction:
268.57 USD
Pire transaction:
-715.26 USD
Bénéfice brut:
18 513.05 USD (1 653 294 pips)
Perte brute:
-16 065.86 USD (665 056 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (548.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 412.90 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
49.43%
Charge de dépôt maximale:
5.40%
Dernier trade:
54 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.68
Longs trades:
914 (43.03%)
Courts trades:
1 210 (56.97%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
1.15 USD
Bénéfice moyen:
12.44 USD
Perte moyenne:
-25.26 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-79.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 076.06 USD (3)
Croissance mensuelle:
22.29%
Prévision annuelle:
270.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 173.88 USD
Maximal:
3 615.24 USD (31.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.15% (112.12 USD)
Par fonds propres:
0.24% (0.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1615
EURUSD 241
XAUUSD 196
BTCUSD 51
USDCAD 14
BCHUSD 4
ETHUSD 1
USDJPY 1
LTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1K
EURUSD 592
XAUUSD 710
BTCUSD 179
USDCAD -39
BCHUSD 8
ETHUSD -2
USDJPY 2
LTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 21K
EURUSD 10K
XAUUSD 10K
BTCUSD 965K
USDCAD 6
BCHUSD 4.4K
ETHUSD -22K
USDJPY 270
LTCUSD -145
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +268.57 USD
Pire transaction: -715 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +548.99 USD
Perte consécutive maximale: -79.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02
3.91 × 11
ICMarketsSC-Live32
5.54 × 57
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.21 14:12
Trading operations on the account were performed for only 153 days. This comprises 13.83% of days out of the 1106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
80% of trades performed within 29 days. This comprises 2.62% of days out of the 1106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 35 days. This comprises 3.16% of days out of 1106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICM30003188
3000 USD par mois
1 703%
0
0
USD
159
USD
158
0%
2 124
70%
49%
1.15
1.15
USD
32%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.