Trades:
416
Bénéfice trades:
189 (45.43%)
Perte trades:
227 (54.57%)
Meilleure transaction:
125.00 USD
Pire transaction:
-110.00 USD
Bénéfice brut:
5 735.30 USD (268 981 pips)
Perte brute:
-4 946.04 USD (211 538 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (707.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
707.85 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
19.04%
Charge de dépôt maximale:
9.71%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
218 (52.40%)
Courts trades:
198 (47.60%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
1.90 USD
Bénéfice moyen:
30.35 USD
Perte moyenne:
-21.79 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-687.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-687.00 USD (21)
Croissance mensuelle:
9.83%
Prévision annuelle:
119.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.31 USD
Maximal:
1 130.49 USD (57.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.78% (45.62 USD)
Par fonds propres:
22.66% (181.10 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|416
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD_MRG
|789
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD_MRG
|57K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Meilleure transaction: +125.00 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +707.85 USD
Perte consécutive maximale: -687.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
