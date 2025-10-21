SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DODY ARDELANO
Dody Ardelano

DODY ARDELANO

Dody Ardelano
0 avis
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
416
Bénéfice trades:
189 (45.43%)
Perte trades:
227 (54.57%)
Meilleure transaction:
125.00 USD
Pire transaction:
-110.00 USD
Bénéfice brut:
5 735.30 USD (268 981 pips)
Perte brute:
-4 946.04 USD (211 538 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (707.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
707.85 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
19.04%
Charge de dépôt maximale:
9.71%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
218 (52.40%)
Courts trades:
198 (47.60%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
1.90 USD
Bénéfice moyen:
30.35 USD
Perte moyenne:
-21.79 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-687.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-687.00 USD (21)
Croissance mensuelle:
9.83%
Prévision annuelle:
119.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.31 USD
Maximal:
1 130.49 USD (57.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.78% (45.62 USD)
Par fonds propres:
22.66% (181.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 416
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 789
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 57K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125.00 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +707.85 USD
Perte consécutive maximale: -687.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 21:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 06:30
Share of trading days is too low
2025.11.19 05:30
Share of trading days is too low
2025.11.17 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DODY ARDELANO
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
309
USD
39
0%
416
45%
19%
1.15
1.90
USD
97%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.