Rahat Mansoor Farooqui

RMF

Rahat Mansoor Farooqui
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
AvoraMarkets-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
567
Bénéfice trades:
350 (61.72%)
Perte trades:
217 (38.27%)
Meilleure transaction:
1 010.04 USD
Pire transaction:
-486.40 USD
Bénéfice brut:
5 761.74 USD (94 515 527 pips)
Perte brute:
-4 751.02 USD (135 240 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (614.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 010.04 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
51.07%
Charge de dépôt maximale:
0.87%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
88
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
288 (50.79%)
Courts trades:
279 (49.21%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.78 USD
Bénéfice moyen:
16.46 USD
Perte moyenne:
-21.89 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-10.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-486.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.48%
Prévision annuelle:
90.77%
Algo trading:
22%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 166.71 USD (11.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.78% (1 208.65 USD)
Par fonds propres:
1.64% (175.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ecn 124
XAUUSD 14
US30.ecn 4
EURUSD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 5.2K
XAUUSD 251
US30.ecn 7
EURUSD -5
ETHUSD -2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 114K
XAUUSD 5.7K
US30.ecn 5K
EURUSD -45
ETHUSD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 010.04 USD
Pire transaction: -486 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +614.55 USD
Perte consécutive maximale: -10.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AvoraMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.21 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
