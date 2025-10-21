Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 18 0.00 × 6 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 Exness-Real9 0.06 × 16 ICMarketsSC-Live11 0.43 × 7 ThreeTrader-Live 0.54 × 13 ICMarketsSC-Live19 0.67 × 21 RoboForex-ECN 0.78 × 9 Tickmill-Live10 0.80 × 5 RoboForex-ECN-3 0.89 × 443 AxioryAsia-02Live 0.90 × 10 VantageInternational-Live 14 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live08 1.69 × 16 ICMarketsSC-Live33 1.73 × 11 ICMarketsSC-Live15 1.75 × 12 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 Exness-Real17 1.90 × 10 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 Axi-US02-Live 2.18 × 22 FusionMarkets-Demo 2.64 × 28 Axi-US06-Live 2.74 × 23 ICMarketsSC-Live04 2.76 × 41 VantageInternational-Live 3 3.70 × 40 FBS-Real-3 3.80 × 5 36 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou