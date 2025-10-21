SignauxSections
Gun Gun Gunawan

MMGun

Gun Gun Gunawan
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -37%
ACYSecurities-Live05
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 616
Bénéfice trades:
2 029 (77.56%)
Perte trades:
587 (22.44%)
Meilleure transaction:
184.00 USD
Pire transaction:
-207.12 USD
Bénéfice brut:
8 270.90 USD (406 254 pips)
Perte brute:
-8 455.82 USD (382 220 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (56.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
415.61 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
38.05%
Charge de dépôt maximale:
232.56%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
257
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
1 295 (49.50%)
Courts trades:
1 321 (50.50%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
4.08 USD
Perte moyenne:
-14.41 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-81.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-572.82 USD (13)
Croissance mensuelle:
-36.98%
Algo trading:
43%
Prélèvement par solde:
Absolu:
192.62 USD
Maximal:
779.03 USD (71.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.71% (779.03 USD)
Par fonds propres:
75.77% (508.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2597
EURUSDzero 16
GBPJPY 1
USDJPY 1
EURUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -194
EURUSDzero 7
GBPJPY 3
USDJPY 0
EURUSD 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
EURUSDzero 413
GBPJPY 42
USDJPY -2
EURUSD -31
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +184.00 USD
Pire transaction: -207 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +56.60 USD
Perte consécutive maximale: -81.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ACYSecurities-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

EA robot Money management Averaging Headging
Aucun avis
2025.11.05 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 10:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 21:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 21:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 18:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 18:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 17:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 17:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 15:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 12:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 11:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
