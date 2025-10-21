SignauxSections
Muhammad Hamdani

Kyrex14

Muhammad Hamdani
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
666
Bénéfice trades:
251 (37.68%)
Perte trades:
415 (62.31%)
Meilleure transaction:
498.00 USD
Pire transaction:
-502.00 USD
Bénéfice brut:
55 949.13 USD (825 494 pips)
Perte brute:
-51 115.10 USD (764 035 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (2 518.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 902.84 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
6.66%
Charge de dépôt maximale:
0.73%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
439 (65.92%)
Courts trades:
227 (34.08%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
7.26 USD
Bénéfice moyen:
222.90 USD
Perte moyenne:
-123.17 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-1 942.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 391.40 USD (14)
Croissance mensuelle:
30.70%
Prévision annuelle:
372.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 689.72 USD
Maximal:
9 534.39 USD (64.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.04% (9 331.74 USD)
Par fonds propres:
0.37% (82.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 630
GBPJPY 11
USDJPY 10
EURJPY 5
CHFJPY 4
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.3K
GBPJPY -209
USDJPY 55
EURJPY -148
CHFJPY -65
USDCHF -102
GBPUSD 58
CADJPY -31
AUDJPY -49
EURUSD 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY -4.9K
USDJPY 3.4K
EURJPY -4.4K
CHFJPY -1.8K
USDCHF -1.6K
GBPUSD 1K
CADJPY -730
AUDJPY -1.1K
EURUSD 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +498.00 USD
Pire transaction: -502 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +2 518.16 USD
Perte consécutive maximale: -1 942.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.93% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kyrex14
30 USD par mois
39%
0
0
USD
22K
USD
31
0%
666
37%
7%
1.09
7.26
USD
46%
1:50
