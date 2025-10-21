SignauxSections
Senlin Kong

STARTRADERFinancial

Senlin Kong
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 32%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 533
Bénéfice trades:
5 654 (59.30%)
Perte trades:
3 879 (40.69%)
Meilleure transaction:
7 062.00 USD
Pire transaction:
-20 170.08 USD
Bénéfice brut:
166 715.58 USD (1 724 449 pips)
Perte brute:
-136 714.15 USD (2 044 751 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (80.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 922.40 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
75.01%
Charge de dépôt maximale:
17.36%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
2102
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
1.49
Longs trades:
5 140 (53.92%)
Courts trades:
4 393 (46.08%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
3.15 USD
Bénéfice moyen:
29.49 USD
Perte moyenne:
-35.24 USD
Pertes consécutives maximales:
35 (-12 717.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-20 182.92 USD (7)
Croissance mensuelle:
20.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.87 USD
Maximal:
20 182.92 USD (14.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.17% (20 182.92 USD)
Par fonds propres:
47.95% (75 719.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 9533
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 30K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -320K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 062.00 USD
Pire transaction: -20 170 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +80.02 USD
Perte consécutive maximale: -12 717.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.21 14:12
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
