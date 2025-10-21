- Croissance
Trades:
8
Bénéfice trades:
5 (62.50%)
Perte trades:
3 (37.50%)
Meilleure transaction:
37.00 BRL
Pire transaction:
-91.00 BRL
Bénéfice brut:
111.00 BRL (555 pips)
Perte brute:
-192.00 BRL (960 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (74.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
74.00 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
13.25%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
4 (50.00%)
Courts trades:
4 (50.00%)
Facteur de profit:
0.58
Rendement attendu:
-10.13 BRL
Bénéfice moyen:
22.20 BRL
Perte moyenne:
-64.00 BRL
Pertes consécutives maximales:
3 (-192.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-192.00 BRL (3)
Croissance mensuelle:
-9.56%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
118.00 BRL
Maximal:
192.00 BRL (17.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.40% (192.00 BRL)
Par fonds propres:
21.27% (204.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINZ25
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|-36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|-405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +37.00 BRL
Pire transaction: -91 BRL
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +74.00 BRL
Perte consécutive maximale: -192.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Apresentação:
- Sinal baseado no Expert "Regressão Linear" da CIT Group (https://www.mql5.com/pt/market/product/144416)
Objetivo:
- Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN).
Funcionamento:
- Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros abaixo
- Horário 09:00 até as 17:55
- Exige saldo por contrato de R$3000,00
- StopGain fixo de R$35,00 por contrato líquido
- StopLoss fixo de R$250,00 por contrato líquido
- Aumenta posição diário a cada ganho líquido de R$3000,00 (Exemplo: Capital Inicial 1 contrato. Ganhou 3K, aumenta para 2 contratos...até o limite estipulado pelo operador para sacar saldo)
- Funcionamento 100% em VPS
