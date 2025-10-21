SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CoffeeTime
Verapan Ruampatanakit

CoffeeTime

Verapan Ruampatanakit
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 90%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
61 (79.22%)
Perte trades:
16 (20.78%)
Meilleure transaction:
11.19 USD
Pire transaction:
-6.21 USD
Bénéfice brut:
113.06 USD (4 606 pips)
Perte brute:
-22.64 USD (1 546 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (29.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.45 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
28.12%
Charge de dépôt maximale:
25.05%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.56
Longs trades:
45 (58.44%)
Courts trades:
32 (41.56%)
Facteur de profit:
4.99
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
1.85 USD
Perte moyenne:
-1.42 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-6.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.21 USD (1)
Croissance mensuelle:
59.16%
Prévision annuelle:
717.82%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6.21 USD (3.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.47% (6.21 USD)
Par fonds propres:
13.15% (24.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 15
CHFJPY 13
GBPAUD 12
GBPNZD 8
GBPCAD 8
EURNZD 8
archived 4
EURAUD 4
NZDCAD 2
USDJPY 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 18
CHFJPY 14
GBPAUD 17
GBPNZD 2
GBPCAD 3
EURNZD 5
archived 17
EURAUD 6
NZDCAD 4
USDJPY 0
NZDJPY 0
EURJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 872
CHFJPY 544
GBPAUD 665
GBPNZD 353
GBPCAD -179
EURNZD 271
archived 0
EURAUD 236
NZDCAD 119
USDJPY 55
NZDJPY 61
EURJPY 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.19 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +29.45 USD
Perte consécutive maximale: -6.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 2
NPBFX-Real
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 8
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 4
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
Maxco-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
101 plus...
Stable profit sys
Aucun avis
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.