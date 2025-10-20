SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mifx Setup Gold
Iyan Sauri

Mifx Setup Gold

Iyan Sauri
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
Monex-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 785
Bénéfice trades:
9 151 (84.84%)
Perte trades:
1 634 (15.15%)
Meilleure transaction:
135.15 USD
Pire transaction:
-1 620.65 USD
Bénéfice brut:
36 800.39 USD (17 025 555 pips)
Perte brute:
-43 398.38 USD (1 708 185 pips)
Gains consécutifs maximales:
290 (849.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 036.85 USD (30)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
98.93%
Charge de dépôt maximale:
70.99%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
831
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
8 276 (76.74%)
Courts trades:
2 509 (23.26%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.61 USD
Bénéfice moyen:
4.02 USD
Perte moyenne:
-26.56 USD
Pertes consécutives maximales:
51 (-977.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 985.45 USD (11)
Croissance mensuelle:
0.63%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 971.66 USD
Maximal:
25 596.03 USD (112.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.73% (25 572.15 USD)
Par fonds propres:
93.89% (12 978.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.m 10661
EURUSD.m 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.m -457
EURUSD.m -2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.m 758K
EURUSD.m 277
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.15 USD
Pire transaction: -1 621 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +849.46 USD
Perte consécutive maximale: -977.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 05:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 19:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 18:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 09:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 12:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mifx Setup Gold
30 USD par mois
-14%
0
0
USD
11K
USD
11
85%
10 785
84%
99%
0.84
-0.61
USD
94%
1:100
