Qing Tang Yang

XAUUSD8888

Qing Tang Yang
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 499.99 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
MaxainGroup-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 526
Bénéfice trades:
2 367 (67.12%)
Perte trades:
1 159 (32.87%)
Meilleure transaction:
438.20 USD
Pire transaction:
-360.84 USD
Bénéfice brut:
28 068.96 USD (1 080 976 pips)
Perte brute:
-22 856.64 USD (1 037 747 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (60.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
851.71 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.12%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
917
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.15
Longs trades:
1 842 (52.24%)
Courts trades:
1 684 (47.76%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
1.48 USD
Bénéfice moyen:
11.86 USD
Perte moyenne:
-19.72 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-955.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-992.05 USD (3)
Croissance mensuelle:
16.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 655.39 USD (9.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.41% (1 655.39 USD)
Par fonds propres:
9.77% (1 913.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 3526
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 5.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 43K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +438.20 USD
Pire transaction: -361 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +60.57 USD
Perte consécutive maximale: -955.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxainGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.20 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.