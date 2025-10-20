SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold pending orders
Ricky Zoltan Beznec

Gold pending orders

Ricky Zoltan Beznec
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
116
Bénéfice trades:
88 (75.86%)
Perte trades:
28 (24.14%)
Meilleure transaction:
28.44 USD
Pire transaction:
-36.06 USD
Bénéfice brut:
656.14 USD (66 173 pips)
Perte brute:
-596.22 USD (58 997 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (119.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
126.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
13.99%
Charge de dépôt maximale:
5.25%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
88 (75.86%)
Courts trades:
28 (24.14%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
7.46 USD
Perte moyenne:
-21.29 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-79.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.13 USD (3)
Croissance mensuelle:
54.51%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
116.42 USD
Maximal:
128.21 USD (42.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.56% (116.39 USD)
Par fonds propres:
14.95% (55.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.44 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +119.73 USD
Perte consécutive maximale: -79.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6358
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
18 plus...
system of trading has 3 seperate expert advisors trading only  gold. nothing else.2 have pending orders with stop loss and take profit.the other is scalping method.
Aucun avis
2025.10.23 21:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 20:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 23:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.41% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 23:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold pending orders
30 USD par mois
24%
0
0
USD
312
USD
13
97%
116
75%
14%
1.10
0.52
USD
47%
1:500
