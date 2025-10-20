SignauxSections
Simone Zappatini

PolePole

Simone Zappatini
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
23 (88.46%)
Perte trades:
3 (11.54%)
Meilleure transaction:
1.72 EUR
Pire transaction:
-21.19 EUR
Bénéfice brut:
27.20 EUR (2 766 pips)
Perte brute:
-22.87 EUR (2 589 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (11.47 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
11.47 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
1.06%
Charge de dépôt maximale:
4.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
22 (84.62%)
Courts trades:
4 (15.38%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.17 EUR
Bénéfice moyen:
1.18 EUR
Perte moyenne:
-7.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-21.19 EUR)
Perte consécutive maximale:
-21.19 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.71 EUR
Maximal:
21.19 EUR (6.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.61% (21.19 EUR)
Par fonds propres:
6.47% (20.73 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 20
XAUEUR 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2
XAUEUR 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11
XAUEUR 166
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.72 EUR
Pire transaction: -21 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +11.47 EUR
Perte consécutive maximale: -21.19 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.67 × 4750
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.36 × 1396
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
8.44 × 646
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
JunoMarkets-Server
10.18 × 22
Exness-MT5Real7
10.31 × 48
Exness-MT5Real39
10.40 × 5
47 plus...
Signal based on PolePole EA 

- XAUUSD/XAUEUR
- 3 timeframes (M15/M30/H1)
- just 1 order at a time per timeframe
- no grid or martingale
- moderate/high risk
- return expected 5%-10% / month
- 100% auto trading based on PolePole EA activity
- 300$ min account
- Hedging required
- No manipulation of the deposit through withdrawals or refunding to hide the real drawdown and stabilize the profit

Note:
this signal is intended as a demonstration of the effectiveness of the PolePole EA rather than to maximize profit the live signal (i.e. the EA) does not place orders every day, but only when the right conditions are met the performance of the live signal may be slightly worse compared to running the EA directly due to slippage

Aucun avis
2025.10.29 15:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 14:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 08:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 02:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
Share of trading days is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 09:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 19:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 19:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 19:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 19:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
