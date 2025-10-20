- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
23 (88.46%)
Perte trades:
3 (11.54%)
Meilleure transaction:
1.72 EUR
Pire transaction:
-21.19 EUR
Bénéfice brut:
27.20 EUR (2 766 pips)
Perte brute:
-22.87 EUR (2 589 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (11.47 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
11.47 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
1.06%
Charge de dépôt maximale:
4.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
22 (84.62%)
Courts trades:
4 (15.38%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.17 EUR
Bénéfice moyen:
1.18 EUR
Perte moyenne:
-7.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-21.19 EUR)
Perte consécutive maximale:
-21.19 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.71 EUR
Maximal:
21.19 EUR (6.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.61% (21.19 EUR)
Par fonds propres:
6.47% (20.73 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|XAUEUR
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2
|XAUEUR
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11
|XAUEUR
|166
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1.72 EUR
Pire transaction: -21 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +11.47 EUR
Perte consécutive maximale: -21.19 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.67 × 4750
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.36 × 1396
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.44 × 646
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
|
Exness-MT5Real7
|10.31 × 48
|
Exness-MT5Real39
|10.40 × 5
47 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal based on PolePole EA
- XAUUSD/XAUEUR
- 3 timeframes (M15/M30/H1)
- just 1 order at a time per timeframe
- no grid or martingale
- moderate/high risk
- return expected 5%-10% / month
- 100% auto trading based on PolePole EA activity
- 300$ min account
- Hedging required
- No manipulation of the deposit through withdrawals or refunding to hide the real drawdown and stabilize the profit
Note:
this signal is intended as a demonstration of the effectiveness of the PolePole EA rather than to maximize profit the live signal (i.e. the EA) does not place orders every day, but only when the right conditions are met the performance of the live signal may be slightly worse compared to running the EA directly due to slippage
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
1000 USD par mois
1%
0
0
USD
USD
304
EUR
EUR
2
100%
26
88%
1%
1.18
0.17
EUR
EUR
7%
1:500