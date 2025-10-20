SignauxSections
Gold run

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
147 (91.87%)
Perte trades:
13 (8.13%)
Meilleure transaction:
43.42 USD
Pire transaction:
-160.31 USD
Bénéfice brut:
575.95 USD (477 087 pips)
Perte brute:
-586.22 USD (578 351 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (189.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
189.63 USD (59)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.99%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
148 (92.50%)
Courts trades:
12 (7.50%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.06 USD
Bénéfice moyen:
3.92 USD
Perte moyenne:
-45.09 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-534.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-534.97 USD (5)
Croissance mensuelle:
-10.86%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.27 USD
Maximal:
534.97 USD (27.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.25% (534.97 USD)
Par fonds propres:
34.02% (516.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 133
AUDCAD 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -103
AUDCAD 93
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -104K
AUDCAD 2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.42 USD
Pire transaction: -160 USD
Gains consécutifs maximales: 59
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +189.63 USD
Perte consécutive maximale: -534.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-Real1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Exness-Real24
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ECMarkets-Live05
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
87 plus...
Aucun avis
2025.10.20 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
