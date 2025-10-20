SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Sable Tetli EURUSD GBPUSD USDJPY
Marcin Turowski

Sable Tetli EURUSD GBPUSD USDJPY

Marcin Turowski
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
BOSSAFX-Real
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
7 (46.66%)
Perte trades:
8 (53.33%)
Meilleure transaction:
6.02 PLN
Pire transaction:
-2.84 PLN
Bénéfice brut:
13.72 PLN (195 pips)
Perte brute:
-12.47 PLN (184 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (8.27 PLN)
Bénéfice consécutif maximal:
8.27 PLN (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
7.66%
Charge de dépôt maximale:
101.51%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
7 (46.67%)
Courts trades:
8 (53.33%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.08 PLN
Bénéfice moyen:
1.96 PLN
Perte moyenne:
-1.56 PLN
Pertes consécutives maximales:
5 (-8.46 PLN)
Perte consécutive maximale:
-8.46 PLN (5)
Croissance mensuelle:
-0.12%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.02 PLN
Maximal:
9.63 PLN (2.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.19% (9.63 PLN)
Par fonds propres:
2.00% (12.18 PLN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 11
EURUSD 3
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -1
EURUSD 0
USDJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -8
EURUSD -30
USDJPY 49
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.02 PLN
Pire transaction: -3 PLN
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +8.27 PLN
Perte consécutive maximale: -8.46 PLN

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BOSSAFX-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.21 06:28
Share of trading days is too low
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 05:28
Share of trading days is too low
2025.10.21 05:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 16:44
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 7.69% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.85% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 16:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 16:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sable Tetli EURUSD GBPUSD USDJPY
30 USD par mois
-0%
0
0
USD
616
PLN
1
6%
15
46%
8%
1.10
0.08
PLN
2%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.