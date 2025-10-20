SignauxSections
Fort Knox Global Inc.

FORT KNOX TEN PERCENT

Fort Knox Global Inc.
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2000 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
MasadaInvestments-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
287
Bénéfice trades:
249 (86.75%)
Perte trades:
38 (13.24%)
Meilleure transaction:
154.39 USD
Pire transaction:
-139.09 USD
Bénéfice brut:
1 444.54 USD (24 983 pips)
Perte brute:
-990.18 USD (29 316 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (189.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
429.03 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
62.61%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.04
Longs trades:
176 (61.32%)
Courts trades:
111 (38.68%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
5.80 USD
Perte moyenne:
-26.06 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-288.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-288.22 USD (6)
Croissance mensuelle:
-0.41%
Prévision annuelle:
-4.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.40 USD
Maximal:
436.81 USD (31.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.06% (436.81 USD)
Par fonds propres:
24.57% (1 401.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.b 287
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.b 454
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.b -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +154.39 USD
Pire transaction: -139 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +189.50 USD
Perte consécutive maximale: -288.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MasadaInvestments-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.45% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
