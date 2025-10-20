Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 25 VantageInternational-Live 20 0.00 × 1 LandPrime-Live3 0.00 × 1 AxioryAsia-06Live 0.00 × 1 XM.COM-Real 3 0.00 × 2 ICTrading-Live31 0.00 × 20 UniverseWheel-Live 0.00 × 12 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.00 × 1 FXCM-AUDReal01 0.00 × 2 MEXAtlantic-Real-4 0.00 × 4 TMGM.TradeMax-Live11 0.00 × 1 ThreeTraderLimited-Live02 0.00 × 5 NeptuneSecurities-Live 0.00 × 2 FXCM-USDReal02 0.00 × 2 PUPrime-Live 2 0.00 × 2 NationFXLLC-Real 0.00 × 1 XMGlobal-Real 17 0.00 × 1 JustForex-Demo 0.00 × 2 OANDA-OGM Live-1 0.00 × 6 Tickmill02-Live 0.00 × 3 FxPro.com-Real03 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live3 0.00 × 7 Axi-US12-Live 0.00 × 8 RangeMarkets-Real2 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 526 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou