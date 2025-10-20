SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Aardvark
Albert Horvath

Aardvark

Albert Horvath
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -32%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
69 (78.40%)
Perte trades:
19 (21.59%)
Meilleure transaction:
75.79 EUR
Pire transaction:
-227.36 EUR
Bénéfice brut:
420.08 EUR (112 819 pips)
Perte brute:
-416.56 EUR (22 731 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (192.43 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
192.43 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
72.72%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
40 (45.45%)
Courts trades:
48 (54.55%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.04 EUR
Bénéfice moyen:
6.09 EUR
Perte moyenne:
-21.92 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-230.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-230.35 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-10.59%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
321.22 EUR
Maximal:
331.57 EUR (300.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.17% (331.22 EUR)
Par fonds propres:
2.67% (60.19 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-Z 35
EURUSD-Z 32
GERMANY40-Z 19
XAGUSD-Z 1
CRUDOIL-Z 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-Z 215
EURUSD-Z -320
GERMANY40-Z 94
XAGUSD-Z 18
CRUDOIL-Z -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-Z 22K
EURUSD-Z -4.2K
GERMANY40-Z 72K
XAGUSD-Z 365
CRUDOIL-Z -17
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.79 EUR
Pire transaction: -227 EUR
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +192.43 EUR
Perte consécutive maximale: -230.35 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.20 08:12
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 15.04% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
