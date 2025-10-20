SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gaitame
Hiroshimare Nishikawa

Gaitame

Hiroshimare Nishikawa
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
80
Bénéfice trades:
66 (82.50%)
Perte trades:
14 (17.50%)
Meilleure transaction:
238.00 JPY
Pire transaction:
-266.00 JPY
Bénéfice brut:
714.00 JPY (644 pips)
Perte brute:
-525.00 JPY (506 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (367.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
367.00 JPY (19)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
10.83%
Charge de dépôt maximale:
40.44%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
0.71
Longs trades:
37 (46.25%)
Courts trades:
43 (53.75%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
2.36 JPY
Bénéfice moyen:
10.82 JPY
Perte moyenne:
-37.50 JPY
Pertes consécutives maximales:
3 (-68.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-266.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
1.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.00 JPY
Maximal:
266.00 JPY (2.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.30% (266.00 JPY)
Par fonds propres:
0.83% (168.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 62
GBPUSD 11
EURUSD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 93
GBPUSD 44
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +238.00 JPY
Pire transaction: -266 JPY
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +367.00 JPY
Perte consécutive maximale: -68.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
TitanFX-01
0.52 × 1070
Exness-Real2
1.00 × 4
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
GaitameFinest-S2-Demo
1.44 × 581
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Main
1.57 × 5449
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 plus...
Aucun avis
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
