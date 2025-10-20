- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|38
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|38K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Abdo Signal est un signal de trading automatisé spécialisé sur l’or (XAUUSD).
La stratégie repose sur des points de cassure (breakout) et une gestion rigoureuse du risque.
Toutes les positions sont exécutées automatiquement par un algorithme fiable et optimisé pour le marché de l’or.
-
Croissance constante et contrôlée
-
Aucune intervention manuelle
-
Gestion du capital prudente et transparente
-
Risque limité et suivi continu
💰 Dépôt minimum recommandé : 100 USD
🔄 Type : Algo trading 100% automatique
📈 Objectif : croissance stable et durable sur le long terme
USD
USD
USD