Abdo Signal est un signal de trading automatisé spécialisé sur l’or (XAUUSD).

La stratégie repose sur des points de cassure (breakout) et une gestion rigoureuse du risque.

Toutes les positions sont exécutées automatiquement par un algorithme fiable et optimisé pour le marché de l’or.

Croissance constante et contrôlée

Aucune intervention manuelle

Gestion du capital prudente et transparente

Risque limité et suivi continu

💰 Dépôt minimum recommandé : 100 USD

🔄 Type : Algo trading 100% automatique

📈 Objectif : croissance stable et durable sur le long terme