SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Abdo Signal
Abdel Berkachia

Abdo Signal

Abdel Berkachia
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
Exness-Real38
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
33 (89.18%)
Perte trades:
4 (10.81%)
Meilleure transaction:
4.59 USD
Pire transaction:
-8.58 USD
Bénéfice brut:
64.37 USD (64 364 pips)
Perte brute:
-26.68 USD (26 681 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (49.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.81 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
6.75%
Charge de dépôt maximale:
22.81%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
1.73
Longs trades:
16 (43.24%)
Courts trades:
21 (56.76%)
Facteur de profit:
2.41
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
1.95 USD
Perte moyenne:
-6.67 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-8.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.58 USD (1)
Croissance mensuelle:
33.37%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.12 USD
Maximal:
21.84 USD (17.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.80% (21.84 USD)
Par fonds propres:
20.54% (23.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 38
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 38K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.59 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +49.81 USD
Perte consécutive maximale: -8.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Abdo Signal est un signal de trading automatisé spécialisé sur l’or (XAUUSD).
La stratégie repose sur des points de cassure (breakout) et une gestion rigoureuse du risque.
Toutes les positions sont exécutées automatiquement par un algorithme fiable et optimisé pour le marché de l’or.

  • Croissance constante et contrôlée

  • Aucune intervention manuelle

  • Gestion du capital prudente et transparente

  • Risque limité et suivi continu

💰 Dépôt minimum recommandé : 100 USD
🔄 Type : Algo trading 100% automatique
📈 Objectif : croissance stable et durable sur le long terme


Aucun avis
2025.10.22 03:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 17:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 17:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 14:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 08:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Abdo Signal
30 USD par mois
33%
0
0
USD
151
USD
1
97%
37
89%
7%
2.41
1.02
USD
21%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.