Mr Wiraphat Wtwatthanodon

MTGEUm30

Mr Wiraphat Wtwatthanodon
0 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
212
Bénéfice trades:
177 (83.49%)
Perte trades:
35 (16.51%)
Meilleure transaction:
60.01 USD
Pire transaction:
-24.88 USD
Bénéfice brut:
656.48 USD (45 362 pips)
Perte brute:
-296.87 USD (25 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (49.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.01 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.27%
Dernier trade:
32 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
7.57
Longs trades:
103 (48.58%)
Courts trades:
109 (51.42%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
1.70 USD
Bénéfice moyen:
3.71 USD
Perte moyenne:
-8.48 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-47.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.53 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
47.53 USD (8.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.46% (21.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 212
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 360
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.01 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +49.94 USD
Perte consécutive maximale: -47.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live20
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
RoboForex-Prime
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 7
Exness-Real9
0.06 × 100
Coinexx-Demo
0.12 × 17
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.30 × 94
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 15
ICMarkets-Live03
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
0.43 × 566
ICMarketsSC-Live32
0.44 × 9
ThreeTrader-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.51 × 1170
ICMarketsSC-Live15
0.52 × 336
65 plus...
Aucun avis
2025.10.20 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 32 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MTGEUm30
30 USD par mois
0%
0
0
USD
894
USD
100
100%
212
83%
100%
2.21
1.70
USD
2%
1:500
Copier

