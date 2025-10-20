Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 Exness-MT5Real6 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.47 × 32 Tickmill-Live 2.00 × 3 Coinexx-Live 6.00 × 2 Exness-MT5Real12 8.39 × 28 Exness-MT5Real11 8.41 × 34 RoboForex-Pro 16.75 × 8 Exness-MT5Real7 19.47 × 330 XMGlobal-MT5 7 27.00 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou