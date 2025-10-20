SignauxSections
Dimas Abriansyah

Long Journey Trading

Dimas Abriansyah
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
20 (27.77%)
Perte trades:
52 (72.22%)
Meilleure transaction:
16.15 USD
Pire transaction:
-7.18 USD
Bénéfice brut:
135.31 USD (12 948 pips)
Perte brute:
-118.73 USD (7 616 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (59.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59.97 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.97%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.31
Longs trades:
33 (45.83%)
Courts trades:
39 (54.17%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
6.77 USD
Perte moyenne:
-2.28 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-17.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.28 USD (9)
Croissance mensuelle:
271.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.17 USD
Maximal:
53.17 USD (106.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCADv 11
USDCADv 8
GBPAUDv 7
GBPCADv 6
EURJPYv 6
USDJPYv 5
USDCHFv 5
EURAUDv 3
AUDUSDv 3
EURUSDv 3
GBPNZDv 3
GBPJPYv 3
WTI 3
GBPUSDv 2
NZDUSDv 2
XAUUSDv 1
GBPCHFv 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCADv 0
USDCADv 0
GBPAUDv 25
GBPCADv 4
EURJPYv 39
USDJPYv -10
USDCHFv -1
EURAUDv -7
AUDUSDv -5
EURUSDv -4
GBPNZDv -1
GBPJPYv -7
WTI -3
GBPUSDv -3
NZDUSDv -2
XAUUSDv 1
GBPCHFv -7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCADv -183
USDCADv -264
GBPAUDv 3.2K
GBPCADv 220
EURJPYv 5K
USDJPYv -731
USDCHFv -8
EURAUDv -634
AUDUSDv -317
EURUSDv -319
GBPNZDv 104
GBPJPYv -289
WTI -34
GBPUSDv -126
NZDUSDv -191
XAUUSDv 53
GBPCHFv -141
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.15 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +59.97 USD
Perte consécutive maximale: -17.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.20 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
