SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Astrade SMC
Antoniu Subrata

Astrade SMC

Antoniu Subrata
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
Exness-MT5Real38
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
121
Bénéfice trades:
95 (78.51%)
Perte trades:
26 (21.49%)
Meilleure transaction:
1 009.48 USD
Pire transaction:
-706.00 USD
Bénéfice brut:
12 092.33 USD (725 032 pips)
Perte brute:
-7 515.23 USD (224 447 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (634.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 411.94 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.17%
Dernier trade:
0 il y a des minutes
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.58
Longs trades:
99 (81.82%)
Courts trades:
22 (18.18%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
37.83 USD
Bénéfice moyen:
127.29 USD
Perte moyenne:
-289.05 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 466.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 562.55 USD (3)
Croissance mensuelle:
57.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
977.62 USD
Maximal:
1 771.99 USD (13.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.47% (1 771.99 USD)
Par fonds propres:
1.98% (216.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 117
USDJPY 2
GBPUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.8K
USDJPY 3
GBPUSD 420
BTCUSD 335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 433K
USDJPY 7
GBPUSD 419
BTCUSD 67K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 009.48 USD
Pire transaction: -706 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +634.26 USD
Perte consécutive maximale: -1 466.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.20 06:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.20 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Astrade SMC
30 USD par mois
53%
0
0
USD
13K
USD
6
0%
121
78%
100%
1.60
37.83
USD
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.