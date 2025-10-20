SignauxSections
Xiao Yong Wang

AxelPrivat

Xiao Yong Wang
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
165
Bénéfice trades:
140 (84.84%)
Perte trades:
25 (15.15%)
Meilleure transaction:
2 717.00 USD
Pire transaction:
-1 638.30 USD
Bénéfice brut:
10 442.51 USD (6 033 310 pips)
Perte brute:
-2 906.44 USD (782 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (2 442.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 320.04 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
20.25%
Charge de dépôt maximale:
2.49%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
4.60
Longs trades:
82 (49.70%)
Courts trades:
83 (50.30%)
Facteur de profit:
3.59
Rendement attendu:
45.67 USD
Bénéfice moyen:
74.59 USD
Perte moyenne:
-116.26 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-157.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 638.30 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.42%
Prévision annuelle:
5.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 309.82 USD
Maximal:
1 638.30 USD (49.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.22% (1 638.30 USD)
Par fonds propres:
0.04% (4.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100cash 87
BTCUSD 63
XAUUSD 13
HKcash 1
US30cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100cash 2.7K
BTCUSD 2K
XAUUSD 2.8K
HKcash -48
US30cash -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100cash 89K
BTCUSD 5.2M
XAUUSD 6.3K
HKcash -138
US30cash -30
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 717.00 USD
Pire transaction: -1 638 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 442.36 USD
Perte consécutive maximale: -157.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AxelPrivateMarket-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.08 × 40
ECMarkets-Live02
0.11 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 138
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.55 × 73
Pepperstone-Edge08
4.71 × 7
Aucun avis
2025.10.20 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 03:01
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 10.77% of days out of the 195 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 03:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
