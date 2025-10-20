SignauxSections
Hugo Salvador

R2

Hugo Salvador
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
19 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
23.53 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
233.71 USD (1 248 pips)
Perte brute:
-7.21 USD
Gains consécutifs maximales:
19 (233.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
233.71 USD (19)
Ratio de Sharpe:
2.32
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
160.64
Longs trades:
4 (21.05%)
Courts trades:
15 (78.95%)
Facteur de profit:
32.41
Rendement attendu:
12.30 USD
Bénéfice moyen:
12.30 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
8.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.26 USD
Maximal:
1.41 USD (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 8
EURUSD 6
USDCAD 2
GBPUSD 2
EURAUD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 95
EURUSD 66
USDCAD 16
GBPUSD 42
EURAUD 8
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 490
EURUSD 355
USDCAD 115
GBPUSD 219
EURAUD 69
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.53 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +233.71 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3448
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.77 × 13
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 480
ForexClub-MT5 Real Server
1.22 × 203
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 504
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
48 plus...
Aucun avis
2025.10.20 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
