Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 Axi-US06-Live 0.00 × 28 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.06 × 217 Fyntura-Live 0.18 × 44 Exness-Real33 0.34 × 44 RoboForex-Pro-4 0.87 × 52 RoboForex-Pro-6 2.68 × 424 OctaFX-Real7 4.68 × 1733 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou