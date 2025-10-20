SignauxSections
Yong Hui Ding

Gold Trend Pro

Yong Hui Ding
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 96%
Exness-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
33 (47.82%)
Perte trades:
36 (52.17%)
Meilleure transaction:
132.84 USD
Pire transaction:
-71.34 USD
Bénéfice brut:
1 330.15 USD (540 935 pips)
Perte brute:
-794.72 USD (367 002 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (682.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
682.52 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
3.87%
Charge de dépôt maximale:
2.99%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.66
Longs trades:
49 (71.01%)
Courts trades:
20 (28.99%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
7.76 USD
Bénéfice moyen:
40.31 USD
Perte moyenne:
-22.08 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-272.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-272.30 USD (14)
Croissance mensuelle:
95.91%
Prévision annuelle:
1 163.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
125.03 USD
Maximal:
322.61 USD (42.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.68% (322.61 USD)
Par fonds propres:
5.81% (68.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 535
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 174K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +132.84 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +682.52 USD
Perte consécutive maximale: -272.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

La tendance est basée sur une stratégie de base avec des paramètres agressifs. C’est un signal fondamental.
Veuillez gérer le risque en fonction du ratio de capital.
Aucun avis
2025.10.27 20:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.25 15:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.21 10:03
Share of trading days is too low
2025.10.21 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 10:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
Share of trading days is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 09:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.26% of days out of the 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 00:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.21% of days out of the 156 days of the signal's entire lifetime.
