SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Macroblast Gold Pro medium
Elias Teixeira De Araujo

Macroblast Gold Pro medium

Elias Teixeira De Araujo
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -20%
Bybit-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
67
Bénéfice trades:
41 (61.19%)
Perte trades:
26 (38.81%)
Meilleure transaction:
13.48 UST
Pire transaction:
-27.05 UST
Bénéfice brut:
140.65 UST (14 042 pips)
Perte brute:
-239.52 UST (23 533 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (22.50 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
53.25 UST (8)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Activité de trading:
461.85%
Charge de dépôt maximale:
23.24%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
67 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-1.48 UST
Bénéfice moyen:
3.43 UST
Perte moyenne:
-9.21 UST
Pertes consécutives maximales:
13 (-193.69 UST)
Perte consécutive maximale:
-193.69 UST (13)
Croissance mensuelle:
-19.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
103.13 UST
Maximal:
196.69 UST (33.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.12% (196.63 UST)
Par fonds propres:
22.11% (131.05 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -99
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -9.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.48 UST
Pire transaction: -27 UST
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +22.50 UST
Perte consécutive maximale: -193.69 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading strategy is 100% based on Volatility. Profit growth is directly proportional to high market movement. With an average of 70 daily operations, risk management is a priority, utilizing a fixed daily stop-loss to ensure safety and performance consistency.
Aucun avis
2025.10.19 23:51
Share of trading days is too low
2025.10.19 23:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 22:40
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire