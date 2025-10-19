- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
67
Bénéfice trades:
41 (61.19%)
Perte trades:
26 (38.81%)
Meilleure transaction:
13.48 UST
Pire transaction:
-27.05 UST
Bénéfice brut:
140.65 UST (14 042 pips)
Perte brute:
-239.52 UST (23 533 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (22.50 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
53.25 UST (8)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Activité de trading:
461.85%
Charge de dépôt maximale:
23.24%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
67 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-1.48 UST
Bénéfice moyen:
3.43 UST
Perte moyenne:
-9.21 UST
Pertes consécutives maximales:
13 (-193.69 UST)
Perte consécutive maximale:
-193.69 UST (13)
Croissance mensuelle:
-19.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
103.13 UST
Maximal:
196.69 UST (33.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.12% (196.63 UST)
Par fonds propres:
22.11% (131.05 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|-99
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|-9.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +13.48 UST
Pire transaction: -27 UST
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +22.50 UST
Perte consécutive maximale: -193.69 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Trading strategy is 100% based on Volatility. Profit growth is directly proportional to high market movement. With an average of 70 daily operations, risk management is a priority, utilizing a fixed daily stop-loss to ensure safety and performance consistency.
Aucun avis