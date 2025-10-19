SignauxSections
Budi Setiawan S Si

Buset TRZ

Budi Setiawan S Si
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
Exness-MT5Real24
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
86 (80.37%)
Perte trades:
21 (19.63%)
Meilleure transaction:
3.66 USD
Pire transaction:
-3.39 USD
Bénéfice brut:
39.27 USD (4 202 pips)
Perte brute:
-32.68 USD (4 733 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (6.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.52 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
97.12%
Charge de dépôt maximale:
134.12%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
110
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
69 (64.49%)
Courts trades:
38 (35.51%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
0.46 USD
Perte moyenne:
-1.56 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-16.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.56 USD (9)
Croissance mensuelle:
16.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
18.27 USD (33.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.64% (18.27 USD)
Par fonds propres:
42.24% (18.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCHFm 13
EURCADm 12
USDCADm 11
CADJPYm 10
AUDJPYm 7
CHFJPYm 7
GBPCHFm 7
USDCHFm 6
NZDCHFm 6
EURUSDm 6
NZDUSDm 5
EURAUDm 3
EURNZDm 2
USDJPYm 2
NZDJPYm 2
EURCHFm 2
GBPUSDm 2
AUDCADm 1
GBPAUDm 1
GBPNZDm 1
AUDNZDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCHFm 10
EURCADm -14
USDCADm 2
CADJPYm -6
AUDJPYm -8
CHFJPYm 3
GBPCHFm 2
USDCHFm 2
NZDCHFm 2
EURUSDm 3
NZDUSDm 1
EURAUDm 2
EURNZDm 0
USDJPYm 1
NZDJPYm 0
EURCHFm 0
GBPUSDm 5
AUDCADm 0
GBPAUDm 0
GBPNZDm 0
AUDNZDm 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCHFm 749
EURCADm -1.9K
USDCADm 324
CADJPYm -843
AUDJPYm -1.3K
CHFJPYm 433
GBPCHFm 159
USDCHFm 194
NZDCHFm 146
EURUSDm 322
NZDUSDm 81
EURAUDm 345
EURNZDm -11
USDJPYm 127
NZDJPYm 66
EURCHFm 22
GBPUSDm 486
AUDCADm 2
GBPAUDm 53
GBPNZDm 10
AUDNZDm 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.66 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +6.06 USD
Perte consécutive maximale: -16.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.23 16:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 12:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 06:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.10.20 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 09:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 16:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Buset TRZ
30 USD par mois
17%
0
0
USD
27
USD
1
0%
107
80%
97%
1.20
0.06
USD
42%
1:200
