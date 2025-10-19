- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
8 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
6.17 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
30.90 USD (388 pips)
Perte brute:
-3.12 USD
Gains consécutifs maximales:
8 (30.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
2.60
Activité de trading:
27.55%
Charge de dépôt maximale:
28.51%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
8.90
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
8 (100.00%)
Facteur de profit:
9.90
Rendement attendu:
3.86 USD
Bénéfice moyen:
3.86 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.84%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.12 USD
Maximal:
3.12 USD (0.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.09% (3.12 USD)
Par fonds propres:
2.92% (96.73 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|2
|AUDSGD+
|2
|USDSGD+
|2
|CHFJPY+
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZD+
|11
|AUDSGD+
|8
|USDSGD+
|4
|CHFJPY+
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZD+
|172
|AUDSGD+
|92
|USDSGD+
|55
|CHFJPY+
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6.17 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +30.90 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Vous recherchez une stratégie de trading stable avec une bonne gestion des risques ?
Il s’agit d’une stratégie de scalping nocturne principalement conçue pour plusieurs paires de devises Forex seulement.
✔ Aucun grid, aucun martingale
✔ Chaque trade est protégé par un stop loss, un take profit, un trailing stop et un délai d’exécution (ce qui réduit l’exposition et le risque)
✔ La perte moyenne par trade reste sous 1 %, garantissant un drawdown très faible et protégeant le compte contre les accidents
✔ La patience et la précision sont les fondements de cette stratégie : ainsi, il peut y avoir des jours sans aucun trade, mais chaque entrée est soigneusement sélectionnée
✔ Pas de trading le vendredi (bien que les positions ouvertes puissent naturellement se clôturer vendredi matin)
Une approche sûre, disciplinée et régulière pour les traders qui cherchent à préserver leur capital sur le long terme et à obtenir une croissance stable.
