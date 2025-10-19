Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Vous recherchez une stratégie de trading stable avec une bonne gestion des risques ?



Il s’agit d’une stratégie de scalping nocturne principalement conçue pour plusieurs paires de devises Forex seulement.

✔ Aucun grid, aucun martingale

✔ Chaque trade est protégé par un stop loss, un take profit, un trailing stop et un délai d’exécution (ce qui réduit l’exposition et le risque)

✔ La perte moyenne par trade reste sous 1 %, garantissant un drawdown très faible et protégeant le compte contre les accidents

✔ La patience et la précision sont les fondements de cette stratégie : ainsi, il peut y avoir des jours sans aucun trade, mais chaque entrée est soigneusement sélectionnée

✔ Pas de trading le vendredi (bien que les positions ouvertes puissent naturellement se clôturer vendredi matin)

Une approche sûre, disciplinée et régulière pour les traders qui cherchent à préserver leur capital sur le long terme et à obtenir une croissance stable.

