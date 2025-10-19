Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CDGGlobal-Server 0.00 × 4 easyMarkets-Live 0.00 × 7 FortunaMarkets-Server 0.00 × 6 TickmillEU-Live 0.00 × 26 StriforLLC-Live 0.00 × 18 ICTrading-MT5-4 0.00 × 47 KuberaCapitalMarkets-Server 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real27 0.00 × 1 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 16 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 27 DooTechnology-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 HFMarketsGlobal-Live3 0.00 × 4 OxSecurities-Live 0.00 × 6 Trading.comMarkets-MT5 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 11 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 19 BCS5-Real 0.00 × 1 PepperstoneUK-Live 0.00 × 2 Markets.com-Live 0.00 × 30 132 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou