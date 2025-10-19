SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SCALPING SNR
Didik Hermantoro

SCALPING SNR

Didik Hermantoro
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
34 (38.20%)
Perte trades:
55 (61.80%)
Meilleure transaction:
21.88 USD
Pire transaction:
-29.60 USD
Bénéfice brut:
289.85 USD (26 903 pips)
Perte brute:
-526.29 USD (51 664 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (41.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56.45 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
137 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.73
Longs trades:
57 (64.04%)
Courts trades:
32 (35.96%)
Facteur de profit:
0.55
Rendement attendu:
-2.66 USD
Bénéfice moyen:
8.53 USD
Perte moyenne:
-9.57 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-120.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-140.63 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
236.44 USD
Maximal:
325.06 USD (172.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 52
AUDUSD_MRG 14
GBPUSD_MRG 8
EURUSD_MRG 7
USDCAD_MRG 4
NZDJPY_MRG 2
USDJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -117
AUDUSD_MRG -81
GBPUSD_MRG 7
EURUSD_MRG 1
USDCAD_MRG -27
NZDJPY_MRG -17
USDJPY_MRG 7
AUDJPY_MRG -8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -12K
AUDUSD_MRG -7.3K
GBPUSD_MRG 840
EURUSD_MRG -1.3K
USDCAD_MRG -2.3K
NZDJPY_MRG -2.5K
USDJPY_MRG 1K
AUDJPY_MRG -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.88 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +41.29 USD
Perte consécutive maximale: -120.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips.

Aucun avis
2025.10.19 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 136 days
