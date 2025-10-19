- Croissance
Trades:
100
Bénéfice trades:
46 (46.00%)
Perte trades:
54 (54.00%)
Meilleure transaction:
750 992.17 IDR
Pire transaction:
-298 073.26 IDR
Bénéfice brut:
5 186 425.62 IDR (2 677 348 pips)
Perte brute:
-5 800 035.89 IDR (1 517 610 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (373 271.52 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
841 812.48 IDR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
98 (98.00%)
Courts trades:
2 (2.00%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-6 136.10 IDR
Bénéfice moyen:
112 748.38 IDR
Perte moyenne:
-107 408.07 IDR
Pertes consécutives maximales:
6 (-836 639.85 IDR)
Perte consécutive maximale:
-1 021 916.96 IDR (5)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
613 610.27 IDR
Maximal:
1 523 032.67 IDR (137.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|85
|#BTCUSDr
|8
|GBPJPYb
|2
|USDJPYb
|2
|CHFJPYb
|2
|CADJPYb
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|-47
|#BTCUSDr
|16
|GBPJPYb
|-11
|USDJPYb
|-5
|CHFJPYb
|-11
|CADJPYb
|-4
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|-2K
|#BTCUSDr
|1.2M
|GBPJPYb
|-969
|USDJPYb
|-402
|CHFJPYb
|-1K
|CADJPYb
|-390
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Aucun avis