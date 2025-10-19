SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Didik Hermantoro
Didik Hermantoro
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
100
Bénéfice trades:
46 (46.00%)
Perte trades:
54 (54.00%)
Meilleure transaction:
750 992.17 IDR
Pire transaction:
-298 073.26 IDR
Bénéfice brut:
5 186 425.62 IDR (2 677 348 pips)
Perte brute:
-5 800 035.89 IDR (1 517 610 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (373 271.52 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
841 812.48 IDR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
98 (98.00%)
Courts trades:
2 (2.00%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-6 136.10 IDR
Bénéfice moyen:
112 748.38 IDR
Perte moyenne:
-107 408.07 IDR
Pertes consécutives maximales:
6 (-836 639.85 IDR)
Perte consécutive maximale:
-1 021 916.96 IDR (5)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
613 610.27 IDR
Maximal:
1 523 032.67 IDR (137.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 85
#BTCUSDr 8
GBPJPYb 2
USDJPYb 2
CHFJPYb 2
CADJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb -47
#BTCUSDr 16
GBPJPYb -11
USDJPYb -5
CHFJPYb -11
CADJPYb -4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb -2K
#BTCUSDr 1.2M
GBPJPYb -969
USDJPYb -402
CHFJPYb -1K
CADJPYb -390
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +750 992.17 IDR
Pire transaction: -298 073 IDR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +373 271.52 IDR
Perte consécutive maximale: -836 639.85 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.19 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
