Reza Nuri

ForexFibonacci 92

Reza Nuri
0 avis
75 semaines
0 / 0 USD
0%
STPTrading-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
159 (95.78%)
Perte trades:
7 (4.22%)
Meilleure transaction:
4 608.40 USD
Pire transaction:
-547.33 USD
Bénéfice brut:
54 726.40 USD (152 778 pips)
Perte brute:
-1 068.64 USD (1 212 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (9 106.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 036.73 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
98.04
Longs trades:
155 (93.37%)
Courts trades:
11 (6.63%)
Facteur de profit:
51.21
Rendement attendu:
323.24 USD
Bénéfice moyen:
344.19 USD
Perte moyenne:
-152.66 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-350.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-547.33 USD (1)
Croissance mensuelle:
100.53%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
547.33 USD (1.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.z 119
XAUUSD.f 44
GBPJPY.z 2
XAGUSD.z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.z 36K
XAUUSD.f 18K
GBPJPY.z -221
XAGUSD.z -80
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.z 119K
XAUUSD.f 32K
GBPJPY.z 299
XAGUSD.z -318
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 608.40 USD
Pire transaction: -547 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +9 106.96 USD
Perte consécutive maximale: -350.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STPTrading-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.
