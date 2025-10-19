SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dfadli77
Achmad David Fadli Rosyidin

Dfadli77

Achmad David Fadli Rosyidin
0 avis
Fiabilité
116 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
182
Bénéfice trades:
91 (50.00%)
Perte trades:
91 (50.00%)
Meilleure transaction:
1 003.30 USD
Pire transaction:
-463.65 USD
Bénéfice brut:
8 299.33 USD (295 067 pips)
Perte brute:
-5 089.52 USD (269 606 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (861.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 537.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.34%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.64
Longs trades:
90 (49.45%)
Courts trades:
92 (50.55%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
17.64 USD
Bénéfice moyen:
91.20 USD
Perte moyenne:
-55.93 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-525.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-809.15 USD (2)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
507.20 USD
Maximal:
1 213.64 USD (35.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 109
NQ100.R 29
USDJPY_MRG 7
EURJPY_MRG 7
GBPJPY_MRG 7
AUDUSD_MRG 5
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 4
GBPUSD_MRG 4
NZDUSD_MRG 3
NZDJPY_MRG 2
USDCAD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 3.5K
NQ100.R -450
USDJPY_MRG 90
EURJPY_MRG 25
GBPJPY_MRG 49
AUDUSD_MRG 1
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG -49
GBPUSD_MRG 38
NZDUSD_MRG 28
NZDJPY_MRG -21
USDCAD_MRG -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 84K
NQ100.R -63K
USDJPY_MRG 3K
EURJPY_MRG 756
GBPJPY_MRG 1K
AUDUSD_MRG 124
CADJPY_MRG -657
CHFJPY_MRG -1.5K
GBPUSD_MRG 2K
NZDUSD_MRG 723
NZDJPY_MRG -495
USDCAD_MRG -285
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 003.30 USD
Pire transaction: -464 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +861.55 USD
Perte consécutive maximale: -525.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.19 03:39
Trading operations on the account were performed for only 56 days. This comprises 7.06% of days out of the 793 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 03:39
80% of trades performed within 32 days. This comprises 4.04% of days out of the 793 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dfadli77
30 USD par mois
0%
0
0
USD
952
USD
116
0%
182
50%
100%
1.63
17.64
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.