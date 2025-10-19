SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DIKATRADE
Andhika Rifki Darmawan

DIKATRADE

Andhika Rifki Darmawan
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29
Bénéfice trades:
8 (27.58%)
Perte trades:
21 (72.41%)
Meilleure transaction:
24.09 USD
Pire transaction:
-12.23 USD
Bénéfice brut:
54.80 USD (2 755 pips)
Perte brute:
-123.55 USD (4 402 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (4.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.09 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.30
Activité de trading:
2.78%
Charge de dépôt maximale:
0.54%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.71
Longs trades:
15 (51.72%)
Courts trades:
14 (48.28%)
Facteur de profit:
0.44
Rendement attendu:
-2.37 USD
Bénéfice moyen:
6.85 USD
Perte moyenne:
-5.88 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-28.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.53 USD (5)
Croissance mensuelle:
-5.05%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
72.63 USD
Maximal:
96.72 USD (29.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.15% (1.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 9
AUDUSD 8
CHFJPY 4
USDJPY 3
XAUUSD 2
GBPJPY 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -25
AUDUSD -34
CHFJPY -6
USDJPY -12
XAUUSD 12
GBPJPY -7
GBPUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1K
AUDUSD -295
CHFJPY 426
USDJPY -245
XAUUSD -400
GBPJPY -517
GBPUSD 405
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.09 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +4.33 USD
Perte consécutive maximale: -28.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
305 plus...
Aucun avis
2025.10.19 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
