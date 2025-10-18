SignauxSections
Aleksandr Valutsa

Alpha Wave Robo MT5 118

Aleksandr Valutsa
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
21 (87.50%)
Perte trades:
3 (12.50%)
Meilleure transaction:
8.00 USD
Pire transaction:
-7.83 USD
Bénéfice brut:
33.05 USD (3 316 pips)
Perte brute:
-13.32 USD (707 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (13.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.82 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
1.20%
Charge de dépôt maximale:
5.60%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.56
Longs trades:
16 (66.67%)
Courts trades:
8 (33.33%)
Facteur de profit:
2.48
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
1.57 USD
Perte moyenne:
-4.44 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-12.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-12.63 USD (2)
Croissance mensuelle:
18.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.01 USD
Maximal:
12.66 USD (11.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.89% (2.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 10
AUDJPY 4
GBPAUD 3
AUDCHF 2
NZDCHF 2
AUDUSD 1
AUDCAD 1
NZDJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 11
AUDJPY 5
GBPAUD 12
AUDCHF -13
NZDCHF 2
AUDUSD 2
AUDCAD 1
NZDJPY 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.5K
AUDJPY 533
GBPAUD 736
AUDCHF -706
NZDCHF 107
AUDUSD 251
AUDCAD 140
NZDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.00 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +13.23 USD
Perte consécutive maximale: -12.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
ICMarkets-MT5
0.14 × 7
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 14
RoboForex-ECN
0.88 × 482
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real28
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 190
ICMarketsSC-MT5
1.41 × 307
Exness-MT5Real7
2.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 322
ICTrading-MT5-4
2.57 × 51
Exness-MT5Real5
3.31 × 86
Alpari-MT5
3.50 × 2
Exness-MT5Real33
3.63 × 178
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Exness-MT5Real19
4.00 × 44
TradeMaxGlobal-Live
4.25 × 48
Pepperstone-MT5-Live01
4.62 × 13
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
28 plus...
You can find a description of the signal on our website, in the signals section. The link to the website is in our profile.
Aucun avis
2025.10.28 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 09:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
