Behruz Ergashev

Signal for prop firm users

Behruz Ergashev
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
132
Bénéfice trades:
90 (68.18%)
Perte trades:
42 (31.82%)
Meilleure transaction:
31.20 USD
Pire transaction:
-41.50 USD
Bénéfice brut:
957.55 USD (345 283 pips)
Perte brute:
-597.16 USD (76 296 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (112.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
112.80 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
74.44%
Charge de dépôt maximale:
26.10%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
132
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
67 (50.76%)
Courts trades:
65 (49.24%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
2.73 USD
Bénéfice moyen:
10.64 USD
Perte moyenne:
-14.22 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-111.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.34 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.60%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.62 USD
Maximal:
225.84 USD (2.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.16% (224.34 USD)
Par fonds propres:
0.81% (82.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_ 45
GBPUSD_ 30
USDJPY_ 25
BTCUSD_ 14
EURUSD_ 9
AUDUSD_ 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_ 164
GBPUSD_ 117
USDJPY_ -96
BTCUSD_ 104
EURUSD_ 34
AUDUSD_ 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_ 8.2K
GBPUSD_ 1K
USDJPY_ -154
BTCUSD_ 260K
EURUSD_ 156
AUDUSD_ 172
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.20 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +112.80 USD
Perte consécutive maximale: -111.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WeMasterTrade-Virtual" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.18 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

