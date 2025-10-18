SignauxSections
Fauzy Fitri Taat

Fauzytaat IDR

Fauzy Fitri Taat
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
20 (47.61%)
Perte trades:
22 (52.38%)
Meilleure transaction:
300 600.39 IDR
Pire transaction:
-312 591.07 IDR
Bénéfice brut:
1 790 679.22 IDR (89 146 pips)
Perte brute:
-1 998 127.84 IDR (98 103 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (287 875.72 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
515 372.50 IDR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
19.25%
Charge de dépôt maximale:
12.00%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
31 (73.81%)
Courts trades:
11 (26.19%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-4 939.25 IDR
Bénéfice moyen:
89 533.96 IDR
Perte moyenne:
-90 823.99 IDR
Pertes consécutives maximales:
5 (-486 785.06 IDR)
Perte consécutive maximale:
-486 785.06 IDR (5)
Croissance mensuelle:
-24.76%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
207 448.62 IDR
Maximal:
960 741.76 IDR (23.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.22% (706 215.42 IDR)
Par fonds propres:
24.06% (421 699.06 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 24
USTEC 14
GBPUSD 2
AUDJPY 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -22
USTEC 5
GBPUSD -4
AUDJPY 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.9K
USTEC -11K
GBPUSD -136
AUDJPY 3
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +300 600.39 IDR
Pire transaction: -312 591 IDR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +287 875.72 IDR
Perte consécutive maximale: -486 785.06 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
2.09 × 895
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real8
19.81 × 228
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aucun avis
2025.10.20 11:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
