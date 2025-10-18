- Croissance
Trades:
42
Bénéfice trades:
20 (47.61%)
Perte trades:
22 (52.38%)
Meilleure transaction:
300 600.39 IDR
Pire transaction:
-312 591.07 IDR
Bénéfice brut:
1 790 679.22 IDR (89 146 pips)
Perte brute:
-1 998 127.84 IDR (98 103 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (287 875.72 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
515 372.50 IDR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
19.25%
Charge de dépôt maximale:
12.00%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
31 (73.81%)
Courts trades:
11 (26.19%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-4 939.25 IDR
Bénéfice moyen:
89 533.96 IDR
Perte moyenne:
-90 823.99 IDR
Pertes consécutives maximales:
5 (-486 785.06 IDR)
Perte consécutive maximale:
-486 785.06 IDR (5)
Croissance mensuelle:
-24.76%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
207 448.62 IDR
Maximal:
960 741.76 IDR (23.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.22% (706 215.42 IDR)
Par fonds propres:
24.06% (421 699.06 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|USTEC
|14
|GBPUSD
|2
|AUDJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-22
|USTEC
|5
|GBPUSD
|-4
|AUDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.9K
|USTEC
|-11K
|GBPUSD
|-136
|AUDJPY
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +300 600.39 IDR
Pire transaction: -312 591 IDR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +287 875.72 IDR
Perte consécutive maximale: -486 785.06 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 895
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|19.81 × 228
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
