Luyi Xiang

Richrichforever

Luyi Xiang
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 119%
ECMarkets-Live06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
452
Bénéfice trades:
333 (73.67%)
Perte trades:
119 (26.33%)
Meilleure transaction:
56.97 USD
Pire transaction:
-8.34 USD
Bénéfice brut:
540.03 USD (5 398 103 pips)
Perte brute:
-465.18 USD (4 505 104 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (13.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.44 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
13.99%
Charge de dépôt maximale:
9.90%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
127
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
225 (49.78%)
Courts trades:
227 (50.22%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
1.62 USD
Perte moyenne:
-3.91 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-18.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.13 USD (4)
Croissance mensuelle:
119.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.55 USD
Maximal:
46.89 USD (34.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.12% (46.89 USD)
Par fonds propres:
5.44% (6.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 448
SOLUSD 2
XAUUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 78
SOLUSD -2
XAUUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 895K
SOLUSD -2.3K
XAUUSD -112
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.97 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +13.65 USD
Perte consécutive maximale: -18.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
Applicable au Bitcoin, cycle de 5 minutes. Extrêmement stable, chaque ordre est assorti d'un take-profit et d'un stop-loss. Un take-profit et un stop-loss suiveurs sont définis pour garantir la sécurité des positions et la pérennité des profits.
Aucun avis
2025.10.24 23:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 18:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 16:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 17:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.18 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 16:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
