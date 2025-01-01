Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 5 085%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 232
- Trades
- 1412
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 375%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 38
- Trades
- 126
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 1.73
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 732%
- Abonnés
- 152
- Semaines
- 88
- Trades
- 1303
- Gagner
- 80%
- Facteur de profit
- 3.32
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 241%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 66
- Trades
- 405
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.42
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 390%
- Abonnés
- 84
- Semaines
- 44
- Trades
- 1491
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.30
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 134%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 53
- Trades
- 178
- Gagner
- 84%
- Facteur de profit
- 1.40
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 106%
- Abonnés
- 15
- Semaines
- 52
- Trades
- 509
- Gagner
- 70%
- Facteur de profit
- 2.00
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 5 897%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 227
- Trades
- 14440
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 1.59
- DD max.
- 54%
- Croissance
- 1 576%
- Abonnés
- 71
- Semaines
- 208
- Trades
- 5484
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 337%
- Abonnés
- 41
- Semaines
- 60
- Trades
- 470
- Gagner
- 86%
- Facteur de profit
- 1.79
- DD max.
- 39%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.