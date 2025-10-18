SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VeryRisky
Tospol Toommala

VeryRisky

Tospol Toommala
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
477
Bénéfice trades:
298 (62.47%)
Perte trades:
179 (37.53%)
Meilleure transaction:
14.44 USD
Pire transaction:
-25.22 USD
Bénéfice brut:
534.35 USD (3 223 682 pips)
Perte brute:
-385.78 USD (2 184 006 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (38.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
11.52%
Charge de dépôt maximale:
54.10%
Dernier trade:
55 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
2.84
Longs trades:
271 (56.81%)
Courts trades:
206 (43.19%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
1.79 USD
Perte moyenne:
-2.16 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-7.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.55 USD (3)
Croissance mensuelle:
32.37%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.82 USD
Maximal:
52.29 USD (36.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.45% (18.67 USD)
Par fonds propres:
21.93% (8.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 389
XAUUSD 85
EURUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 108
XAUUSD 39
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 990K
XAUUSD 50K
EURUSD 109
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.44 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +38.63 USD
Perte consécutive maximale: -7.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.93 × 14
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
High risk do not copy
Aucun avis
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 01:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 01:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 14:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 08:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.18 08:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.18 03:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 03:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VeryRisky
30 USD par mois
31%
0
0
USD
276
USD
8
74%
477
62%
12%
1.38
0.31
USD
85%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.