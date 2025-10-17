- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|9
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-STD
|-13
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-STD
|-217
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
CROWN AUTO TRADE
[LINK JOIN PAMM CHAT TELEGRAM]
Let your capital work for you! Our PAMM applies Single Shot Trading on gold, designed to capture daily opportunities with measured risk control and steady growth.
Trading style: Single trade
Target: 0.5-1% daily
Risk: 1-2% per trade
Core: Smart Money Concept
Mode: Propfirm Mode
Rollover: Sunday
Simple. Transparent. Profitable.
Telegram group: https://t.me/crownautotrade
USD
USD
USD