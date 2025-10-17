SignauxSections
Pavel Zverev

Quantum Investments inc

Pavel Zverev
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
470
Bénéfice trades:
280 (59.57%)
Perte trades:
190 (40.43%)
Meilleure transaction:
3 069.00 USD
Pire transaction:
-1 867.50 USD
Bénéfice brut:
27 100.08 USD (186 207 pips)
Perte brute:
-15 786.15 USD (91 381 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (810.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 177.15 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
96.56%
Charge de dépôt maximale:
2.06%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
89
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
275 (58.51%)
Courts trades:
195 (41.49%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
24.07 USD
Bénéfice moyen:
96.79 USD
Perte moyenne:
-83.09 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-700.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 707.65 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
993.43 USD
Maximal:
5 479.32 USD (5.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.71% (5 479.32 USD)
Par fonds propres:
0.40% (492.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.m 165
EURUSD 147
AUDUSD 78
NZDCAD 59
EURUSD.fx 11
DAX40.x 9
GBPUSD.fx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.m 7.7K
EURUSD 2.9K
AUDUSD 985
NZDCAD 99
EURUSD.fx -159
DAX40.x -288
GBPUSD.fx 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.m 54K
EURUSD 33K
AUDUSD 13K
NZDCAD 2.5K
EURUSD.fx -754
DAX40.x -6K
GBPUSD.fx 28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 069.00 USD
Pire transaction: -1 868 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +810.52 USD
Perte consécutive maximale: -700.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-Europe.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Cent5
0.11 × 232
RoboForex-ProCent-3
5.38 × 670
ATFXGM8-Live
12.50 × 2
Aucun avis
2025.10.18 03:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Quantum Investments inc
30 USD par mois
11%
0
0
USD
123K
USD
12
100%
470
59%
97%
1.71
24.07
USD
6%
1:500
Copier

